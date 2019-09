Rona Hartner si-a anulat nunta din Romania. Rona Hartner, desi se confrunta cu probleme grave de sanatate in ultimele luni, se va casatiori cu Herve Camilleri pe 5 octombrie, in Franta.

Rona Hartner si-a anulat nunta din Romania. Care a fost motivul acestei decizii

Rona Hartner in varsta de 46 de ani, se afla inca in lupta cu cancerul. Aceasta este nevoita sa faca chimioterapie, pentru ca starea de sanatate sa fie una buna, in ziua cand isi va unii destinele cu iubitul sau. Actrita a vrut sa isi faca o nunta si in Romania, insa aceasta s-a razgandit. Intr-un interviu, actrita a precizat care este adevaratul motiv pentru care a renuntat la nunta din Romania.

„Voiam sa fac in Romania o nunta ortodoxa, iar sotul meu este totusi catolic. Nu putem sa facem si nunta ortodoxa si nunta catolica. Am avut o lupta interioara in care a trebuit sa aleg. Nu putem sa fim si la nunta catolica si la nunta ortodoxa. O sa fac in Franta o nunta calumea, 150 de invitati.

O maramureseanca vine din Londra sa-mi faca tort, o rochie maramureseanca, vinul, prietenii mei aproape, o sa fie vreo 150 de oameni. Meniul va fi si frantuzesc si romanesc. Aduc din Romania patru bucatarese, specialiste in sarmalut. Am o fanfara care vine de la Marseille. Facem nunta pe 5 octombrie!”, a marturisit Rona Hartner.

Rona Hartner dezamagita de prieteni din Romania

Potrivit vedetei, familia ei din Canada vor fi prezenti la nunta, insa apropiatii din Romania se pare ca nu. „Am fost foarte dezamagita. Familia mea din Canada vine, dar cei din Romania nu vin. Am fost foarte dezamagita pentru ca prietenii mei din Romania sunt ocupati in acest weekend… Am preferat sa raman la o singura nunta si la cea religioasa o sa-i strang pe toti. Ei nu pot de data asta… Noi am decis acum o luna ca ne casatorim… N-a putut lumea din Romania sa se organizeze, dar culmea, din Canada vine toata familia!”, a mai spus Rona Hartner.

Ultima zi de chimioterapie, o are inainte cu 10 zile de nunta. Pe 5 octombrie Rona Hartner si Herve Camilleri se vor casatori.

