Ronan Farrow va publica o carte despre cazul Weinstein la mijlocul lui octombrie

Ronan Farrow, fiul actriţei Mia Farrow şi al regizorului Woody Allen, va publica cartea "Catch and Kill" despre scandalul Weinstein, editată de Calmann Levy. Ronan Farrow, în vârstă de 31 de ani, aflat la originea scandalului Weinstein, va publica pe 17 octombrie o carte în care va povesti cum a încercat producătorul decăzut Harvey Weinstein să le facă pe victimele sale să tacă. Intitulată "Catch and Kill", cartea "dezvăluie sistemele implacabile care au fost puse în scenă de prădători pentru a le face pe victimele lor să tacă, indică editura Calmann-Levy care va publica volumul în franceză la două zile după apariţia în Statele Unite. Volumul, publicat în engleză de Perrine Chambon şi Elsa Maggion, are subtitlul "Lies, spies and a conspiracy to protect predators/ Minciuni, spioni şi o conspiraţie pentru a proteja prădătorii". În SUA, cartea va fi publicată de Little, Brown and Company. Jurnalistul Ronan Farrow se află la originea dezvăluirilor despre acţiunile fostului producător de cinema Harvey Weinstein, acuzat de abuzuri sexuale (mergând până la viol) de peste 80 de femei, între care multe personalităţi şi actriţe. Ancheta sa detaliată despre fostul magnat de la Hollywood, publicată în octombrie 2017 în The New Yorker, i-a adus un premiu Pulitzer la categoria "jurnalism în serviciul public" şi a declanşat mişcarea #Metoo.