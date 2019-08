Ronan Keating, fost membru al trupei Boyzone, va sustine un recital la Festivalul Cerbul de Aur

Starul irlandez Ronan Keating, fost membru Boyzone, celebru pentru hituri precum "When You Say Nothing at All" şi "If Tomorrow Never Comes", va susţine un recital la cea de-a 19-a ediţie a Festivalului "Cerbul de Aur", care va avea loc în perioada 22 - 25 august, în Piaţa Sfatului din Braşov.