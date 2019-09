Ronnie O'Sullivan, legenda snookerului, a caștigat turneul de la Shanghai

Ronnie O'Sullivan a câștigat, duminică, al patrulea trofeu al carierei la cel mai important turneu din China. În finală, l-a întâlnit pe Shaun Murphy, pe care l-a învins cu scorul de 11-9, anunță MEDIAFAX.

"Sunt foarte mulţumit de această victorie. Shaun lovea bine. Se pare că a depăşit o perioadă dificilă şi ar putea face nişte ravagii în acest sezon. Să înving pe cineva de calibrul lui Shaun este o veste grozavă pentru mine. A fost un meci bun per total şi mă bucur că am reuşit să obţin un nou trofeu", a declarat Ronnie O'Sullivan, conform World Snooker.

"Eu joc turnee doar când simt eu că vreau să o fac, aşa că nu mă puneţi la grămadă cu alţi jucători. Ei au multe de demonstrat şi multe de câştigat. Eu nu am nimic de demonstrat nimănui. Cred că este bine pentru snooker că încă mai joc, iar fanii vor să mă vadă cât de mult voi mai putea să concurez. Ei nu au aşteptări de la mine să mai demonstrez ceva, aşa că eu joc pentru altceva, să mă simt bine. Pentru alţi băieţi, precum Shaun, Judd Trump sau Neil Robertson, este altceva, ei trebuie să caute să doboare nişte recorduri pe care eu le am, pentru a rămâne în istorie drept unii dintre cei mai buni. E OK să o faci 2-3 sezoane. Trebuie să reuşeşti timp de una-două decade, iar eu am făcut asta", a mai adăugat Ronnie O'Sullivan.