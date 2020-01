Rosalia si Camila Cabello vor canta la gala premiilor Grammy 2020

Artista spaniolă Rosalia şi vedeta cubanezo-americană Camila Cabello vor cânta live la viitoarea gală a premiilor Grammy, unde ambele sunt nominalizate alături de alţi artişti precum Ariana Grande, Taylor Swift, Billie Eilish, Jonas Brothers şi Lana del Rey, relatează EFE, potrivit Agerpres.

Organizatorii galei au anunţat miercuri artiştii ce vor concerta în seara de 26 ianuarie, printre care Juanes - care va aduce un omagiu regretatului Prince, - Demi Lovato, Gwen Stefani, Aerosmith, H.E.R., Lizzo şi Tyler The Creator.Rosalia va încerca totodată să câştige premiul Grammy pentru cel mai bun artist nou, o categorie în care îi are ca rivali pe Black Pumas, Billie Eilish, Lil Nas X, Lizzo, Maggie Rogers, Tank And The Bangas şi Yola.Cântăreaţa spaniolă, care a câştigat anul trecut premiul pentru cel mai bun album la Latin Grammy Awards, a obţinut şi o nominalizare pentru cel mai bun album latino-rock, urban sau alternativ pentru discul său de succes ''El mal querer''.Pe scenă va urca şi Camila Cabello, care a deschis gala de anul trecut cu un recital dedicat originilor sale latino alături de Ricky Martin.Cântăreaţa americană de origine cubaneză este nominalizată împreună cu Shawn Mendes la cel mai bun duet pentru ''Seńorita''.

Miercuri, Demi Lovato a anunţat că va cânta la gala premiilor Grammy, în prima sa revenire pe scenă după supradoza din vara anului 2018.



Cea de-a 62-a ediţie a premiilor Grammy se va desfăşura la Staples Center din Los Angeles şi o va avea, pentru al doilea an consecutiv, pe cântăreaţa Alicia Keys ca maestră de ceremonii.



Lista artiştilor nominalizaţi la premiile Grammy este condusă de Lizzo, cu opt nominalizări, urmată de Billie Eilish şi Lil Nas X, cu câte şase fiecare.



Billie Eilish (''When We Fall Asleep, Where Do We Go?''), Lana del Rey (''Norman Fucking Rockwell!''), Ariana Grande (''thank u, next''), Bon Iver (''I,I''), H.E.R. (''I Used to Know Her''), Lil Nas X (''7''), Lizzo (''Cuz I Love You'') şi Vampire Weekend (''Father of the Bride'') sunt artiştii nominalizaţi la albumul anului.