Rosteste aceasta rugaciune de vineri. Te scapa de orice problema

rugaciune google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Atunci cand te afli intr-un impas, rosteste aceasta rugaciune de vineri. Rugaciunea de vineri are o putere la fel de mare ca rugaciunea de marti adresata Sfantului Anton. Aceasta rugaciune te scapa de orice problema. Daca vrei sa isi faca efectele, trebuie s-o spui in fiecare vineri, timp de 9 saptamani, la aceeasi ora. In zilele de vineri in care te rogi, trebuie sa tii post. Rugaciunea pe care Arsenie Boca o spunea in fiecare sambata dimineata. Rosteste-o astazi cu credinta Cu ajutorul credintei, cele mai grele obstacole pot fi usor de depasit. ''Doamne Iisuse Hristoase, Fiule al Lui Dumnezeu, nu suntem vrednici de Milele Tale, dar indraznim sa Te rugam sa primesti si putina noastra rugaciune, pr ...