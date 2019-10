Rostopasca este recomandata ca remediu in peste 150 de afectiuni! Iata cum sa administrezi corect rostopasca

Rostopasca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Se spunea ca are o forta egala cu a soarelui si de asta romanii au botezat-o “Chelidonium”, “darul cerului”, iar vracii o culegeau numai in crucea zilei, cand soarele era in zodia Leului. Rostopasca este recomandata ca remediu in peste 150 de afectiuni, de la dermatoze banale, la temutul cancer sau la infectiile virale, inca imposibil de tratat cu medicamentele actuale. Preparatele pe baza de rostopasca au efecte vasodilatatoare, antispastice, analgezice si stimuleaza secretiile digestive. Extern, are actiune: antiseptica, antibacteriana, regeneranta, cicatrizanta, antitumorala. Rostopasca este recomandata in terapia naturista a afectiunilor hepatice, in procesul de cicatrizare a un ...