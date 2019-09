Rovana Plumb a anuntat Comisia Europeana ca si-a achitat imprumutul de 800.000 de lei

Rovana Plumb a transmis o scrisoare către Comisia Europeana chiar înainte de şedinţa extraordinară a Comisiei JURI, care-i va decide soarta, în ceea ce privește candidatura sa pentru funcţia de comisar european la Transporturi. Rovana Plumb a anunţat că a achitat împrumutul de 800.000 de lei care i-a blocat numirea în funcția de comisar european. The post Rovana Plumb a anunţat Comisia Europeană că şi-a achitat împrumutul de 800.000 de lei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.