Rovana Plumb afla azi decizia finala a Comisiei juridice din Parlamentul European

Comisia juridică din Parlamentul European se reuneşte luni în şedinţă extraordinară pentru a dezbate situaţia Rovanei Plumb, nominalizată pentru postul de comisar european la Transporturi. Procedura de numire a acesteia a fost suspendată din cauza unor nereguli în declaraţia de avere, ceea ce a creat o situaţie fără precedent pentru legislativul european, relatează news.ro. Rovana The post Rovana Plumb află azi decizia finală a Comisiei juridice din Parlamentul European appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.