Rovana Plumb ataca opozitia: PSD a adus cele mai mari scaderi de taxe din ultimii 30 de ani! 

Numarul 1 pe lista PSD la alegerile europarlamentare din 26 mai, Rovana Plumb, ataca in termeni duri opozitia, pe pagina personala de , aratand realizarile partidului din care provine, in contrast cu nereusitele partidelor care au mai trecut pe la conducerea tarii. Rovana Plumb: PSD este singurul partid care promoveaza Romania puternica in Europa "PSD este partidul care a realizat cele mai mari reduceri de taxe in Romania in ultimii 30 de ani. Dupa ce guvernarea PNL a majorat TVA de la 19% la 24%, a crescut taxele firmelor, a impozitat pensiile, guvernarea PSD s-a remarcat intotdeauna prin reducerea taxelor si stimularea economiei. Astfel, PSD a readus TVA la 19%, iar anul trecut a redus TVA ...