Rovana Plumb, despre decizia PES: Nu intram in jocuri electorale

Presedintele Organizatiei de Femei din PSD, Rovana Plumb, considera ca pozitia afisata pe site-ul PES pe tema situatiei statului de drept din Romania "nu este una statutara si asumata in ansamblu de PES, ci mai degraba o declaratie politica in context electoral, generata de dezinformari". Rovana Plumb, despre referendum: PSD sustine lupta anticoruptie, dar nu va sutine niciodata abuzurile din justitie "Nu intram in jocuri electorale nici macar daca ele vin de la colegi din PES! Acea pozitie afisata ieri pe site-ul PES nu este statutara, ci reflecta mai degraba o declaratie politica in context electoral. In realitate, situatia PSD nu a fost discutata in cadrul intalnirii PES. Este trist ...