Rovana Plumb, in noua echipa de comisari europeni - SURSE

rovana plumb google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, isi va prezenta martea viitoare echipa de 28 de comisari europeni. Pana la aceasta ora, in dreptul Romaniei figureaza portofoliul Transporturilor, spun surse social-democrate. S-a ajuns, de asemenea, la un acord de principiu ca Rovana Plumb sa fie candidatul propus de Ursula von der Leyen. Rovana Plumb: PSD creste in sondaje si acest lucru ii sperie pe adversarii nostri politici La sfarsitul lunii septembrie urmeaza ultimul hop: votul candidatilor in Parlamentul European. PPE si Renew Europe au majoritate si ar putea sa respinga candidatul Romaniei, insa surse social-democrate spun ca se poate ajunge la o intelegere in S&D si PPE pentru sus ...