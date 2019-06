Rovana Plumb, intrebata daca o sa-l viziteze pe Dragnea: Eu plec la Bruxelles. Prioritațile mele sunt organizația de femei, PSD Dambovița și PES

Europarlamentarul PSD Rovana Plumb a declarat luni, la sediul central al partidului, că nu a discutat cu fostul lider al partidului, Liviu Dragnea, de la condamnarea acestuia și întrebată fiind dacă o să meargă să-l viziteze în închisoare, aceasta a zis că are alte planuri.

Reamintim că înainte să fie condamnat, Liviu Dragnea a anuntat într-o emisiune TV că o susține pe Rovana Plumb să ajungă comisar european, iar aceasta a început să plângă de fericireî, în direct, la auzul veștii.

Reporter: - Ati discutat cu dl Liviu Dragnea de cand a fost condamnat?

Rovana Plumb: - Nu.

Reporter: - Il veti vizita pe dl Dragnea la inchisoare?

Rovana Plumb: - Eu va anunt ca din aceasta dupa-amiaza o sa plec la Bruxelles, peste doua saptamani va fi si o intalnire a partidului socialist european in cadrul caruia activez ca si membru, asa ca am prioritati in perioada urmatoare si in ceea ce priveste organizatia de femei, organizatia din Dâmbovița si PES-ul. Va multumesc foarte mult.

