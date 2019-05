Rovana Plumb, ironica la adresa lui Frans Timmermans: Sa vedem daca trece pragul

Rovana Plumb google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Numarul unu pe lista PSD pentru alegerile europarlamentare, Rovana Plumb, crede ca partidul lui Frans Timmermans ar putea rata intrarea in Parlamentul European. Plumb a afirmat ca PSD va analiza dupa alegeri daca il sustine pe actualul prim-vicepresedinte al Comisiei Europene, un critic vehement al guvernului de la Bucuresti, la functia de presedinte al Comisiei Europene. "Tot in acest grup (S&D, n.r.) ne vom desfasura activitatea. In ceea ce priveste candidatul pentru functia de presedinte al Comisiei Europene. Sa vedem daca partidul din care face domnul Timmermans va trece pragul in Olanda. Sigur ca PES il sustine pe domnul Timmermans, dar sa vedem rezultatele din 26 mai", a declarat ...