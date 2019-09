Rovana Plumb, nominalizata comisar european: Ma simt deosebit de mandra sa contribui la constructia UE

rovana plumb 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Europarlamentarul PSD Rovana Plumb a declarat astazi, dupa ce a fost aleasa in echipa comisarilor europeni de noul presedinte al Comisiei Europene, ca se simte „deosebit de mandra” sa contribuie la constructia europeana si i-a multumit in mod special premierului Viorica Dancila dar si lui Dan Nica „pentru fair play-ul aratat”. Viorica Dancila: Numirea Rovanei Plumb in functia de comisar european este o reusita pentru Romania „Este o nominalizare care ma onoreaza si responsabilizeaza in egala masura. Ca om politic si cetatean care face parte din generatia care a lucrat si lucreaza intens la integrarea in Uniunea Europeana, un proiect care nu s-a incheiat odata cu aderarea ...