Rovana Plumb poate rasufla ușurata: va primi inapoi cele 800.000 de lei folosite pentru campania europarlamentarelor. Anunțul șefului AEP

Rovana Plumb poate răsufla ușurată: va primi înapoi cele 800.000 de lei folosite pentru campania electorală de la alegerile europarlamentare. Președintele Autorității Electorale a explicat pentru Radio Europa Liberă că social democrații pot plăti restanțele din subvenția pe care partidul o primește de la stat.

Revenire de senzație pe scena politică: Elena Băsescu se alătură celor de la PMP

„Potrivit legislației, după campania electorală se declară trimestrial datoriile de campanie potrivit normelor metodologice. Soluția legală este următoarea: după ce ai declarat sumele la Autoritatea Electorală Permanentă ca datorie de campanie, indiferent care este componența acestora, partidul are la dispoziție temeiul legal prin care poate să-și plătească datoriile de campanie. Oportunitatea acestor plăți fiind la dispoziția conducerii partidului, respectiv președintele partidului și organele statutare care se ocupă de aceste operațiuni financiar contabile. Noi am dat și în trecut răspunsuri și altor partide care primesc subvenție, deci același răspuns l-a primit și PSD ca urmare a datoriilor de campanie, că pot să achite datoriile de campanie electorală. (...) În aceeași manieră în care am răspuns și la prima solicitare, că datoriile de campanie pe care le-au declarat pot să fie achitate conform dispozițiilor legale din subvenție sau din activitatea curentă, cu mențiunea clară că oportunitatea acestor operațiuni se stabilește de către conducerea partidului.”, a spus Mitulețu pentru sursa citată.