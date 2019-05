Rovana Plumb (PSD) - Dorim ca romanii sa traiasca mai bine in tara lor, iar Romania sa se bucure de respect in cadrul Uniunii Europene“

Să ştiţi că mă întâlnesc des cu oamenii şi văd la ei un interes real legat de aceste alegeri. Foarte mulţi dintre ei vor să ştie cu ce ofertă vin partidele politice şi cum văd ele viitorul acestei ţări. Noi, ca partid, le spunem că vrem o Românie mai puternică şi mai respectată în Europa. Că nu dorim să fim ţinuţi în anticamera Uniunii Europene şi că vrem să ne bucurăm de drepturi egale, alături de celelalte state membre. Mesajul nostru este cel al demnităţii şi al dragostei de ţară. Dorim ca românii să trăiască mai bine în ţara lor, iar România să se bucure de respect în cadrul Uniunii Europene.Din păcate, intrăm în aceste alegeri profund divizaţi ca societate. Vedem foarte multă violenţă, foarte multă ură, atât în stradă, cât şi în mediul online. Această ură a fost sădită şi cultivată ani de zile de către partidele de Opoziţie, care nu au ştiut decât să-i asmută pe români unii împotriva altora. Mesajul urii a fost singura soluţie găsită de aceştia împotriva PSD şi a guvernării realizate de noi. Nu vedeţi că toate măsurile de guvernare au încercat să fie blocate? Că românii sunt împărţiţi de către aceştia în buni şi răi? Că avem grupuri de huligani care îi atacă pe cei care sunt alături de PSD? Această politică a pumnului în gură este una distructivă şi ne face rău ca societate.Sunt, însă, optimistă şi cred că românii nu vor merge pe acest drum al urii. Sunt sigură că pe 26 mai, cetăţenii noştri vor alege normalitatea.Într-adevăr, Uniunea Europeană se confruntă în prezent cu mai multe provocări. Criza migranţilor, de exemplu, a avut ca efect ascensiunea unor formaţiuni populiste sau chiar radicale, care îndeamnă deschis la politici de izolare în Europa. Şi-au făcut apariţia, de asemenea, formaţiuni care militează pentru separarea de UE. Toate aceste provocări nu fac decât să şubrezească Uniunea Europeană.Noi ca partid credem că statele-membre ale Uniunii Europene pot avea un viitor mai bun doar împreună. Niciun stat din UE, cât de dezvoltat, nu va reuşi să o ducă mai bine pe cont propriu. Putem fi, în schimb, o forţă dacă rămânem împreună şi dacă încercăm să consolidăm avantajele pe care ni le oferă Uniunea Europeană, prin piaţa unică, prin fondurile europene, prin politicile comune etc.Avem nevoie, deci, de un spaţiu european mai unit. Privite din această perspectivă, alegerile din 26 mai sunt, într-adevăr, cruciale. Iată de ce, este important ca partidele eurosceptice şi anti-europene să nu aibă câştig de cauză în aceste alegeri. Ar fi o catastrofă pentru toate statele din Uniunea Europeană.Provocările de care vorbiţi sunt, într-adevăr, mari. Iar răspunsul la aceste provocări, aşa cum spuneam, poate fi dat doar de o Uniune Europeană puternică şi unită. Ce pot să vă spun este că europarlamentarii PSD vor fi loiali nu doar României, dar şi Uniunii Europene. În pofida a tot ce se spune despre noi, PSD nu a fost şi nu va fi un partid anti-european. Dimpotrivă. Noi am fost cei care am dus România în NATO şi în UE. Tot noi suntem cei care ne propunem să ducem România în spaţiul Schengen şi în zona euro. Un astfel de partid nu poate fi decât pro-european.De altfel, această opţiune este împărtăşită şi de majoritatea românilor. Uniunea Europeană, în pofida dificultăţilor prin care trece în prezent, reprezintă singurul spaţiu care poate asigura prosperitate şi securitate pe termen mediu şi lung. Iar românii sunt conştienţi de acest lucru.În primul rând, candidaţii PSD pentru Parlamentul European sunt adevăraţi profesionişti. De altfel, acesta este şi unul din punctele noastre forte ca partid. De-a lungul timpului, ne-am diferenţiat de celelalte formaţiuni prin faptul că avem oameni cu experienţă, care pot rezolva problemele ţării.Un alt argument în favoarea echipei PSD este acela că ea este formată din adevăraţi patrioţi. Candidaţii PSD vor merge în Parlamentul European să apere interesele ţării noastre, nu să voteze sancţiuni împotriva României, aşa cum au făcut cei de la partidele de Opoziţie. În fine, un al treilea motiv este acela că suntem cel mai important partid din România. Numai un partid mare are potenţialul şi ambiţia de a realiza lucruri mari. Iar viitorul mandat al Parlamentului European este unul extrem de important, deoarece avem de negociat în favoarea ţării noastre dosare importante precum spaţiul Schengen, accederea în zona euro şi negocierea viitorului buget european.Accederea în spaţiul Schengen este un obiectiv important nu doar pentru PSD, ci şi pentru România. Iată de ce el ar fi trebuit să genereze un efort solidar din partea tuturor factorilor politici. Românii trebuie să înţeleagă că România a întrunit condiţiile tehnice pentru aderarea la zona Schengen. Astăzi, România are una dintre cele mai sigure frontiere de la nivelul UE.Nu există alte motive pentru blocarea României decât cele politice. Cei care se opun aderării României în zona Schengen sunt cei din grupul PPE, din care face parte şi PNL. Noi vom continua să arătăm toate aceste lucruri şi vom cere decuplarea aderării în zona Schengen de argumentele de natură politică pentru că românii nu sunt cetăţeni de mâna a doua şi merită să fie în spaţiul Schengen.Acesta este şi obiectivul PSD. Vrem să eliminăm standardele duble în raport cu ţara noastră şi vrem ca România să se bucure de mai multe respect în UE. Faptul că avem această poziţie nu înseamnă că suntem împotriva UE, ci doar împotriva unui tratament discriminatoriu în raport cu ţara noastră.