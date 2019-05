Rovana Plumb: PSD este singurul partid care promoveaza Romania puternica in Europa

Rovana Plumb google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Aflata la ziua comunei Petresti, Rovana Plumb a precizat ca primarii din Romania au la dispozitie 5 miliarde de lei in 2019 pentru investitii prioritare: retele de gaze, curent, apa, drumuri, spitale, dispensare, scoli, gradinite, in cadrul programului strategic asumat de catre PSD, Fondul de Dezvoltare si Investitii. "Pe 26 mai, vor avea loc alegeri pentru Parlamentul European, iar romanii trebuie sa aleaga cine ii va reprezenta cel mai bine in fata Europei. PSD este singurul partid care promoveaza Romania puternica in Europa! Prin rezultatele Programului de Guvernare, construit de presedintele nostru Liviu Dragnea, am dovedit deja ca Romania poate mai mult, pentru ca merita mai mult! A fost pus in ...