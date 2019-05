Rovana Plumb, replica pentru Klaus Iohannis: ''PSD a dus Romania in NATO si UE''

Rovana Plumb 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Rovana Plumb, cap de lista PSD la europarlamentare, a declarat astazi, la Targoviste, la mitingul social-democratilor, ca PSD a dus Romania in NATO si in UE, in replica la acuzatiile lui Klaus Iohannis legate de orientarea antieuropeana a PSD. „Partidele de opozitie in frunte cu Iohanis incearca sa castige increderea romanilor dupa 5 ani de hibernare la Cotroceni si un guvern zero. Ne acuza ca nu suntem europeni dar uita ca PSD a dus Romania in NATO si in UE. Ne acuza ca suntem prea vocali la Bruxelles si ne aparam drepturile in timp ce ei voteaza impotriva romanilor”, a spus Rovana Plubmb. A inceput ultimul miting de campanie a Partidului Social Democrat, la Targoviste. Zeci de mii de oame ...