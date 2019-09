Rovana Plumb, respinsa de Comisia Juridica a Parlamentului European. 15 voturi au fost impotriva

Rovana Plumb a fost respinsă la vot de Comisia Juridică din Parlamentul European. Au fost 15 voturi împotrivă, 6 voturi pentru şi două abţineri. Rovana Plumb, propusă de premierul Viorica Dăncilă, a fost audiată azi în Comisia JURI, pentru a i se cere mai multe detalii legate de împrumuturile luate și nedeclarate. Comisia juridică a The post Rovana Plumb, respinsă de Comisia Juridică a Parlamentului European. 15 voturi au fost împotrivă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.