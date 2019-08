Rovana Plumb revine in carti la Bruxelles

rovana plumb google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul ministru Rovana Plumb, actual europarlamentar PSD, a reintrat in jocurile pentru comisari europeni, zic surse social-democrate. Dupa ce au existat informatii ca propunerile Romaniei pentru functia de comisar european (Rovana Plumb si Dan Nica) au probleme la Bruxelles, negocierile au avansat si in acest moment Plumb are sanse sa prinda un portofoliu. Viorica Dancila si-a anuntat vizita la Bruxelles. Detalii despre viitorul comisar european al Romaniei Depinde mult de ce vor face PPE si gruparea lui Macron la vot. Romania tinteste portofolii precum energia, transporturile sau mediul. Comisia Europeana cauta un comisar femeie pentru a respecta paritatea femei-barbati din noua echipa. ...