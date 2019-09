Rovana Plumb rupe tacerea: cum explica diferența intre declarațiile de avere

Europarlamentarul PSD Rovana Plumb, propunea României pentru funcția de comisar european pe Transporturi, a declarat joi pentru STIRIPESURSE.RO ca diferentele dintre declaratia financiara depusa la Bruxelles si declaratia de avere depusa in Romania provin din anumite „prevederi diferite”.

„Azi am oferit colegilor europarlamentari din comisia juridica, asa cum mi-au solicitat, clarificari suplimentare. Prevederi diferite au facut sa existe diferente intre declaratia financiara conform codului de conduita al comisarilor depusa la Bruxelles si declaratia de avere depusa in Romania. Pana la aceasta ora nu am primit nicio comunicare oficiala din partea comisiei juridice in urma audierii mele”, a declarat Rovana Plumb.

Rovana Plumb a primit un vot negativ, joi, în Comisia pentru Afaceri Judiciare (JURI) a Parlamentului European pentru funcția de comisar european. Comisia a decis, cu unanimitate de voturi, să trimită o scrisoare Comisiei Europene în care să informeze asupra faptului că există conflict de interese în cazul Rovanei Plumb și nu poate asuma funcția de comisar european.

Citește și: Traian Băsescu detonează cazul Rovana Plumb: În grupul PPE am auzit că trebuie să pice un comisar din țările cu Articol 7, incluzând România .