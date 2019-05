Rovana Plumb s-a dezlanțuit la mitingul PSD: atacuri in rafala la PNL și USR

Eurocandidata PSD la alegerile europarlamentare Rovana Plumb a atacat dur Opoziția în cadrul mitingului social-democraților de la Galați și le-a făcut o serie de promisiuni românilor, potrivit antena3.

„Datorită vouă și a milioane de români, PSD a avut forța și priceperea de a aduce România în NATO, în UE. PSD reprezintă cel mai bine interesele României în Europa și oriunde în lume. PSD are cel mai bun program de guvernare datorită unui lider cu viziune, președintele Dragnea. Am venit cu fapte, nu cum face PNL și USR, cu atacuri, cu violență, cu minciuni. Noi, după doi ani de guvernare, cu președintele Liviu Dragnea, am adus România pe primele locuri în Europa la creștere econimică. PSD a realizat cea mai mare majorare de creștere și salarii din istoria recentă a României. Noi vrem ca românii care muncesc la fel de mult și bine să aibă salariul pe care îl merită. Asigurăm alinierea salariilor la salarii europene. PSD niciodată nu va desființa salariul minim pe economie. Din cauza PNL, USR, România nu e tratată egal cu celelalte țări din UE. Noi ne vom bate ca România să fie o țară cu drepturi depline, să fie la masa deciziilor europene. Vrem mai mult respect pentru România. Vrem ca România să fie în Schengen. Dați-ne forța să ducem România în NATO și UE, dați-ne forța să ducem adevărați patrioți în Parlamentul European. Vom face ca vocile fiecăruia dintre noi să se audă în Parlamentul European”, a spus Rovana Plumb.