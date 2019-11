Roxana Ciuhulescu, dezvaluiri din culisele divortului. Ce a iesit la iveala

Roxana Ciuhulescu a facut declaratii uluitoare despre separarea de partenerul sau de viata.

Roxana Ciuhulescu, vedeta cu cele mai lungi picioare din Romania, a decis sa puna capat mariajului dupa 10 ani.

Roxana Ciuhulescu era maritata cu Mihai Ivanescu, cu care, de altfel, a mai fost la un pas de separare. Din mariajul celor doi a rezultat o fiica, Ana Cleopatra.

Roxana Ciuhulescu, dezvaluiri din culisele divortului. „Am chelit din cauza stresului”

„Este un subiect delicat, recunosc. mama mea, desi n-a fost cel mai bun prieten al sotului meu sau mai bine zis invers, adica n-a fost o relatie extraordinara. Sotul meu a mers pe vorba aceea: „soacra, soacra, poama acra”. Mama intotdeauna m-a sustinut si m-a ajutat si mi-a aratat calea catre ce este mai bine. M-a determinat sa lupt mai departe, atat ea, cat si fratele meu. Sa trec peste, sa uit, numai sa merg mai departe.

Dar cand vezi ca copilul tau sufera, se chinuie si slabeste, pentru ca anul trecut am slabit foarte mult si mi-am pierdut parul, am ramas aproape cheala intr-o perioada de 3-4 luni de zile, din cauza stresului… Am suferit si atunci a trebuit sa fac ceva.

Din exterior lucrurile se vad altfel. E clar ca nu mai puteam, ca daca mai puteam, mai continuam. Eu am fost cea care am pus piciorul in prag. El tind sa cred ca n-ar fi renuntat la casatorie.

Am trecut peste si cred ca merit sa fiu fericita, cum si el merita. Si el are nevoie de cineva, poate isi gaseste si el sufletul pereche. Am fost dintotdeauna o femeie curtata. Sunt foarte multi barbati in jurul meu. Unul, recunosc, mi-a captat atentia.

De iubesc nu-l mai iubesc (n.r. fostul ei sot), dar de respectat il respect. Este tatal copilului meu si imi doresc ca ei doi sa aiba o relatie buna, chiar daca Ana, in momentul de fata, nu vrea sa comunice cu el. O sa o ajut sa depaseasca acest moment. Dar, pentru mine, el nu mai exista ca barbat. Si daca ar fi ultimul barbat pe lumea asta, n-am sa-l mai iau. Poate e dur ce zic”, a declarat Roxana Ciuhulescu la emisiunea prezentata de Catalin Maruta la Pro TV.

