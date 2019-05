Roxana de la Puterea Dragostei, reactie bomba dupa ce a fost injurata si umilita! Vezi pe cine a atacat de data aceasta! "Cainii latra, ursul merge!"

Urmaritorii Roxanei de la Puterea Dragostei, care se bucurau foarte mult pentru relatia ei cu Bogdan Mocanu, au fost dezamagiti de comportamentul frumoasei satene din vacanta de Paste si i-au trimis concurentei mesaje usturatoare. Unul dintre cele mai dure, din categoria celor care pot fi redate in publicatia noastra, a fost scris, in urma cu doua zile, de o femeie.

"Poti sa-ti pui buze, sani, extensii, gene, orice vrei, pacat ca nu iti poti face o extensie de creier! Nu este de vin zodia, este de vina capul pentru ca, saracul, nu te ajuta, atat are el capacitatea! Esti usuratica, alergi dupa toti iepurii, habar nu ai ce vrei, te "lingi" cu primul care iti iese in cale, fugi dupa Andy, apoi plangi dupa Bogdan! Habar nu ai sa vorbesti clar, urli si te strambi in ultimul hal! Ai noroc doar de carcasa, dar asta te ajuta o noapte-doua, dupa toti fug pentru ca nu au ce sa faca cu tine! Trebuie sa-ti dai o "resetare" din fabrica si sa te pui cu picioarele pe pamant, pana acum ai fost numai in...aer! Nu dai clasa nimanui, tu ai mai putine clase decat trenul, iti iei aere de diva, dar pentru majoritatea oamenilor intregi la minte, esti ceea ce esti, o mahalagioaica si o femeie usoara! Spui ca nu te intereseaza parerea lumii, dar este doar o masca, este normal sa te intereseze, dar daca dupa toate parerile astea tu nu inveti nimic si ramai la acelasi nivel (adica sub cel al marii) fff trist...o sa fii doar o dansatoare in clipurile de manele si cam atat! Succes! Sper ca Bogdan sa fie destept si sa fuga! Nu are ce sa caute langa tine, are mult prea multa educatie!", i-a scris Roxanei una dintre urmaritoarele ei.

Roxana de la Puterea Dragostei, reactie bomba dupa ce a fost umilita! "O zi frumoasa va doresc, la fel ca mine"

In urma cu putin timp Roxana de la Puterea Dragostei le-a dat si raspunsul detractorilor ei! Aceasta a lasat sa se inteleaga ca nu o intereseaza "gura lumii", ba chiar i-a luat peste picior pe cei care o ataca.

"Cei care stati sa-mi dati mesaje, sa ma jigniti si sa-mi adresati cuvinte urate nu faceti decat sa va irositi timpul! Eu tot mai bine dorm si tot mai ok sunt! Cainii latra, ursul merge! Si da, sunt o persoana foarte importanta pentru voi deoarece daca n-as fi, despre mine n-ati vorbi! O zi frumoasa va doresc, la fel ca mine", a scris Roxana de la Puterea Dragostei pe insta story.

