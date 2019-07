Roxana Dobre, aparitie fabuloasa! Cum arata iubita lui Florin Salam dupa ce a nascut trei copii

Roxana Dobre a avut, cel putin la ultima sarcina, suficiente kilograme in plus pentru ca formele ei de fotomodel sa para istorie, mai ales ca, timp de cateva luni, focoasa bruneta parea sa nu reuseasca sa scape de kilogramele puse pe ea.

Cu toate acestea, odata cu venirea verii, ceva s-a schimbat, chiar radical, in tinuta Roxanei Dobre. Mai exact, focoasa bruneta arata mai bine ca niciodata. Purtand o pereche de pantalonasi minusculi, Roxana Dobre a scos la iveala niste picioare perfect tonifiate, fara picatura de celulita si un fund pentru care fostele ei colege de prezentari de moda ar face, cu siguranta, si crima. Mai mult, in ciuda faptului ca a nascut trei copii deja, Roxana Dobre a ”refuzat” sa poarte sutien, iar bustul impresionant pe care il are partenera de viata a manelistuuli Florin Salam era ”atractia” barbatilor din jur, cu totii aruncandu-i ocheade discrete.

Mai mult, din gesturile pe care le are fata de Florin Salam, este clar ca Roxana Dobre, redevenita o adevarata bomba sexy, il iubeste la nebunie pe manelist. Astfel, chiar daca erau oameni de fata, din cauza oboselii probabil, Florin Salam se plangea ca il doare capul, moment in care senzuala bruneta s-a apropiat de el, l-a luat in brate si a inceput sa il maseze, cu grija, tamplele timp de cateva minute, pana in momentul in care migrena l-a ”lasat” pe celebrul manelist.

Roxana Dobre si Florin Salam, relatie zbuciumata

Relatia dintre Florin Salam si Roxana Dobre nu a fost tot timpul una in care sa fie totul roz. De altfel, scandalurile dintre cei doi sunt cunoscute in showbiz-ul romanesc, dar, de fiecare data, Florin si Roxana au reusit sa treaca peste ele, iar acum, de ceva vreme, relatia lor pare sa fie doar ”lapte si miere”. ”Toata lumea vrea sa o indeparteze de mine, dar nu o sa reuseasca. Eu, in primul rand, o iubesc. Orice persoana pe care o tin langa mine, eu - ca lider, pentru ca eu sunt lider, eu daca spun ceva, inseamna ca il locul acela sunt lider - nu imi tin niciodata persoane langa mine pe care nu le iubesc. Eu, daca o tin pe Roxana, o tin ca o iubesc, Roxana imi apartine, e viata mea, e mama copiilor mei, e frumusetea mea”, spunea artistul care, de curand, a anuntat-o ca isi mai doreste un copil de la ea.

Florin Salam mai vrea un baiat

Din casnicia cu Fanica (femeia care a incetat din viata in 2009), Florin Salam are o fiica, Betty, care-i calca pe urme, dar care si-a ales muzica pop ca referinta, si un baiat, Dani, artist, la randul lui, de manele. Din relatia cu Roxana Dobre, inceputa in anul 2014, Florin Salam are trei copii, doua fete si, cateva luni, un baietel. Mai mult decat atat, Florin isi doreste sa ”egaleze” scorul dintre baieti si fete, asa ca vrea ca Roxana sa nasca inca un baietel, sa fie cat mai multi in casa. ”Florin ar vrea, daca ar putea, inca zece copii, dar Roxana abia l-a linistit. I-a spus ca ii este si ei greu, ca sarcina este foarte solicitanta, mai ales daca este ca ultima, in care s-a simtit rau luni la randul”, ne-a mai spus, in exclusivitate, apropiatul familiei lui Florin Salam.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.