Roxana Ionescu este insarcinata! ''Mama natura'' a spus totul

Veste mare pentru fosta vedeta a Antenei 1, care urmeaza sa devina mama pentru prima oara. Roxana Ionescu este insarcinata! Vestea cea mare a dat-o, impreuna cu iubitul ei, Tinu Vidaicu, chiar la petrecerea pe care au organizat-o weekendul trecut in Timisoara. Roxana a avut un trecut amoros dificil, cu multe greutati, insa ghinioanele par sa se fi sfarsit pentru focoasa blondina, care urmeaza sa-si intemeieze o familie. In urma cu ceva timp a trecut printr-un divort dureros care a marcat-o profund, insa rana pare se fi inchis odata cu aparitia lui Tinu in viata ei. In plus, faptul ca vor deveni parinti in doar cateva luni le-a consolidat si mai mult relatia. Cei doi si-au anuntat personal prietenii si ...