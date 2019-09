Roxana Maracineanu, ministru al Sportului in Franța, are probleme: s-a pus rau cu Macron

Povestea femeii din SUA care a nascut pe 11 septembrie, la ora 09:11! Copilul cantareste fix 9,11 livre O femeie din Statele Unite a spus ca fetita ei este un "mic miracol" pentru ca s-a nascut in ziua care marcheaza atacurile de la 9 septembrie, la ora 9.11, cantarind 9,11 livre (4 kilograme si 39 de grame), potrivit BBC, conform news.ro. Christina Brown a venit pe lume la Spitalul Metodist LeBonheur din Germantown, Tennessee.

Diana Dumitrescu a nascut in mare secret! Actrita a dus o viata activa pe tot parcursul sarcinii In secret, fara prea multa valva, discreta actrita Diana Dumitrescu a nascut primul copil al cuplului. Actrita a dus o viata activa pe tot parcursul sarcinii si i-a tinut permanent la curent pe fani si urmaritorii de pe retelele de socializare cu evolutia sarcinii. S-a declarat o gravida linistita, a calatorit foarte mult si a spus despre sarcina ca a fost una usoara si frumoasa.

Bazele SUA se află în raza de acţiune a rachetelor iraniene, avertizează un comandant iranian Un înalt responsabil militar iranian a avertizat duminică Statele Unite că bazele şi navele lor din regiune se află în raza de acţiune a rachetelor iraniene, relatează Reuters.

Regizorul Alexandru Darie, internat în stare gravă. Fiul actorului Iurie Darie se află la terapie intensivă Alexandru Darie este internat de zece zile la Terapie Intensivă la Institutul Clinic Fundeni din Bucureşti. Starea regizorului, care ar suferi de ciroză şi ar fi pe listele de transplant hepatic, ar fi gravă, potrivit unor surse apropiate.

Cazul Caracal. Tonel Pop, dezvăluiri despre anchetă: "Luni va fi reconstituit cazul Alexandrei, iar marți al Luizei. Timpul, insuficient" Avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, a declarat că luni va fi reconstituit cazul Alexandrei, iar marți al Luizei, acesta considerând să timpul este insuficient, dat fiind faptul că Gheorghe Dincă spune lucruri „aberante, care nu au un curs logic".

Acuze grave la adresa lui Klaus Iohannis. Adrian Nastase: A preluat tema mea! Fostul premier Adrian Nastase spune ca presedintele Klaus Iohannis i-a preluat tema de campanie, folosita la alegerile prezidentiale din anul 2004.

Ne omoara cu zile! Leii romanesti retin si transmit cei mai multi virusi si bacterii din lume O echipa de cercetatori de la Universitatea Radboud din Nijmegen, Olanda, a primit premiul Ig Nobel pentru un studiu privind transmisibilitatea bacteriilor si virusilor de pe bancnote. Potrivit studiului, bacteriile supravietuiesc cel mai mult pe bancnotele romanesti, in timp ce Croatia are cele mai curate bancnote din lume, pozitie urmata, in mod surprinzator, de rupiile indiene.

Bataie intre politisti si localnici! Oamenii legii au recurs la spray lacrimogen O bataie generala a izbucnit intre mai multi localnici din comuna Somes-Odorhei, judetul Salaj, si doi politisti chemati sa aplaneze un coflict. La un moment dat, oamenii legii au pulverizat spray lacrimogen. Incidentul s-a petrecut in data de 8 septembrie, dar acum au aparut imaginile. Potrivit Politiei Salaj, politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Jibou au fost chemati, prin 112, in data de 8 septembrie, sa intervina in comuna Somes-Odorhei la un scandal intre doi barbati.