Roxana Maracineanu, socata si indignata de bannerul homofob al suporterilor PSG

Ministrul delegat al Sporturilor din Franţa, Roxana Mărăcineanu, s-a declarat şocată şi indignată de bannerele sexiste şi homofobe desfăşurate în Paris de suporterii echipei PSG, înaintea derbiului cu Olympique Marseille, informează lequipe.fr., potrivit news.ro.

"Ceea ce s-a întâmplat afară a fost de natură, am impresia, să încălzească spiritele de pe teren. Am văzut ieri o distribuţie de cartonaşe pe care nu am mai văzut-o niciodată într-un astfel de meci", a declarat ministrul, aflată într-o vizită la o şcoală pariziană, făcând totodată apel la "responsabilitatea" jucătorilor, antrenorilor, cluburilor şi autorităţilor.

"Am fost complet şocată să văd asta în exterior. Am spus întotdeauna că, într-un stadion, nu pot exista lucruri inacceptabile în exterior. Astăzi, suporterii desfăşoară bannere în afara stadionului. Asta mi se pare ruşinos, sunt revoltată de acest tip de comportament. Aş fi vrut să le spun tuturor că luptăm, că ne gândim, că lucrăm cu organismele sportive pentru a putea stabili protocoale, astfel încât sportul să se poată relua în Franţa (n.r. - cu spectatori), dar dacă se reia aşa, sincer...", a continuat Roxana Maracineanu.

Citește și: Dorel Căprar, pretinsul 'PROPRIETAR' al posturilor publice vacante din județ, aspiră la fotoliul primăriei Arad - Lista completă a candidaților pentru arădeni

"Trebuie să fim foarte clari cu privire la faptul că acest tip de comportament, pe teren sau în tribune, trebuie condamnat”, a spus şi ministrul Educaţiei, Tineretului şi Sporturilor, Jean- ichel Blanquer.

Ultraşii echipei PSG au afişat, sâmbătă, în Paris, un banner jignitor la adresa formaţiei Olympique Marseille.

"PSG - OM, nouă ani de sodomie în grup organizat", au scris suporteri din grupul Collectif ultras Paris.

Ei au postat fotografia cu bannerul pe reţele de socializare, sub titlul "Aveţi un mesaj".

Un alt banner a fost desfăşurat de suporterii PSG lângă Stadionul Parc des Princes şi îl vizează pe atacantul Dimitri Payet de la OM.

"Dimitri, singurul lucru pe care l-ai ridicat e Ludivine (n.r - soţia lui)", au scris ei, ca răspus la o ironie a jucătorului, care le-a reamintit celor de la PSG, după finala pierdută cu Bayern, că singura echipă franceză care a câştigat Liga Campionilor este OM.

Olympique Marseille a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), campioana Franţei, PSG, într-un meci din etapa a III-a a Ligue 1.

Golul a fost marcat de Florian Thauvin, în minutul 31.

După o încăierare generală produsă în finalul meciului, Kurzawa şi Paredes (PSG), respectiv Amavi şi Benedetto au fost eliminaţi, în minutul 90+7. Neymar, revenit pe teren după ce a fost infectat cu Sars-CoV-2, a văzut şi el cartonaşul roşu, în minutul 90+9, după ce arbitrul a consultat VAR. Brazilianul l-a aplaudat apoi ironic pe centralul Jerome Brisard, care a acordat alte 12 cartonaşe galbene, duminică.

Atacantul brazilian al echipei PSG, Neymar, l-a acuzat pe fundaşul spaniol al echipei Olympique Marseille, Alvaro Gonzalez, de rasism, după derbiul de duminică.

Ultima victorie a echipei din Marsilia în faţa rivalei din Capitală a avut loc în 27 noiembrie 2011, când s-a impus cu 3-0, pe Stade Velodrome.