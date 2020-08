Roxana Maracineanu: "Voi face tot ce pot ca sa il conving pe Macron sa vina la finala Champions League"

Biroul permanent al Camerei Deputatilor a aprobat miercuri, 19 august, in sedinta online, solicitarea presedintelui acestui for legislativ, Marcel Ciolacu, privind convocarea unei sesiuni extraordinare in perioada 20 - 31 august.

Inceperea noului an scolar este una dintre prioritatile autoritatilor in acest moment. A fost intocmit un proiect cu norme ce vor trebui respectate, iar, in plus, elevii vor trebui sa aiba asupra lor o declaratie pe propria raspundere completata si iscalita de parinti. Declaratia conditioneaza primirea copilului in colectivitate la inceputul fiecarui ciclu de prezenta fizica in spatiul scolar si va fi prezentata la triajul epidemiologic la intarea in unitate.