Roxana Wring, acuzata de CNSAS de colaborare cu Securitatea. Ea si-a dat demisia din USR si din Consiliul General

CNSAS s-a adresat Curtii de Apel Bucuresti pentru stabilirea calitatii de colaborator al Securitatii in cazul consilierului general USR Roxana Wring. Ea sustine ca a fost urmarita de Securitate, dar recunoaste ca a avut si dosar de retea. Roxana Wring si-a dat demisia din USR si din Consiliul General.

”Colegiul a aprobat Nota de Constatare si a dispus introducerea la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti a actiunii in constatare pentru stabilirea calitatii de colaborator al Securitatii, pentru urmatoarea categorie de persoane: - art. 3 lit. g (primarii, viceprimarii, consilierii judeteni, consilierii in Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consilierii locali) – 1 persoana”, se arata intr-un comunicat emis de CNSAS.

Roxana Wring, consilier general al Capitalei din partea USR, spune ca nu a fost instiintata de CNSAS si nici nu i s-a cerut vreo pozitie in acest sens. Mai mult, ea sustine ca era si-a vazut dosarul de la CNSAS si ca era urmarita de Securitate.

„CNSAS a cerut instantei sa constate ca as fi colaborat cu Securitatea. Pentru mine este un soc. Nu am fost informata despre acest lucru. Nu am fost invitata vreodata sa dau vreo explicatie sau vreo clarificare. Am aflat neoficial despre asta si pur si simplu nu imi dau seama care este motivatia acestei decizii”, a scris Roxana Wring pe Facebook.

Ea si-a prezentat biografia, aratand ca a lucrat la ONT (Oficiul national de Turism), unde a intocmit rapoarte pe care le considera birocratice, iar la varsta de 25 de ani a plecat din tara.

„Am plecat din Romania in 1980, la varsta de 25 de ani. Imediat dupa terminarea facultatii, la varsta de 22 de ani, m-am angajat la ONT. Am lucrat acolo doi ani, intre septembrie 1977 si noiembrie 1979. Am intocmit raportari si procese verbale pe care, la varsta respectiva, le-am considerat a fi parte din birocratia stufoasa si inutila a serviciului. Nu am semnat niciodata nimic in fata unui ofiter al Securitatii, despre care sa stiu ca ocupa o astfel de functie. Banuiam ca directorul ONT are legaturi cu Securitatea, dar niciodata nu am avut o certitudine in acest sens.

In 1979 m-am casatorit cu un cetatean britanic si am solicitat acordul pentru a ma stabili impreuna cu el in strainatate. Dupa solicitari repetate, dupa ce mi s-a interzis sa mai ghidez grupuri de turisti, dupa ce am fost nevoita sa demisionez de la ONT, dupa o respingere nemotivata din partea statului si dupa un an de nopti nedormite, am primit acceptul de a parasi Romania. Probabil ca nu as fi primit acest accept daca nu traversam epoca in care Nicolae Ceausescu incerca sa mai pastreze aparentele in fata cancelariilor occidentale”, a mai scris Wring.

Roxana Wring afirma ca a refuzat sa intre in Partidul Comunist si ca a fost urmarita de Securitate. Totusi, ea a aflat recent ca are si dosar de retea (intocmit celor care aveau relatii de colaborare cu Securitatea).

„In anul al treilea de facultate mi s-a propus sa intru in PCR. Eram o studenta cu rezultate bune si mi s-a sugerat ca, daca vreau o cariera academica, ar fi bine sa depun o cerere de intrare in partid. Am refuzat. Am fost urmarita de Securitate inca inainte sa lucrez la ONT. La terminarea facultatii am dat concurs sa lucrez ca ghid pentru ca era singura sansa de a fi in contact cu lumea occidentala. Era pentru mine o gura de oxigen, o fereastra spre normalitatea la care nu puteam spera macar in Romania. Am fost urmarita de Securitate si cand lucram la ONT si mai ales dupa ce am plecat din Romania.

Certitudinea ca Securitatea era pe urmele mele am avut-o acum cateva luni cand mi-am vazut dosarul de urmarire la CNSAS. Dosar serios, in doua volume. Insa am fost surprinsa sa vad ca am si dosar de retea. Tind sa cred acum, dupa tot ce am trait si am vazut, ca era o practica a Securitatii de a-si da girul si de a-i ”incadra” birocratic pe toti cei care lucrau in ONT, probabil in special cei care lucrau cu turisti straini.

Dosarul l-am cerut in vara acestui an, tocmai pentru ca aparusera acuzatii pe care le consideram aberante si pe care am vrut sa le demontez. Nu am avut timp sa consult dosarele in detaliu. Doar am vazut ca am dosar de urmarire si dosar de retea. Le-am cerut pe ambele in format electronic. Nu le-am primit nici pana in ziua de astazi. Am aflat ca am sanse sa le primesc spre finalul anului sau inceputul celui viitor. Deci dupa ce incepe procesul in instanta”, potrivit consilierului USR.

Roxana Wring acuza CNSAS ca este o institutie politizata si ca deciziile le iau oameni numiti politic, nu specialisti.

„Nu stiu cum s-a luat decizia in CNSAS. Stiu ca aceasta institutie este colorata politic, formata din oameni pusi de partidele din Parlament, proportional cu ponderea lor in Legislativ. CNSAS este condusa de un fost subaltern al lui Corneliu Vadim Tudor si, printre membri, se afla un personaj trimis in judecata pentru crime impotriva umanitatii in dosarul Mineriadei din 1990. Nici eu nu stiam asta. Credeam ca este o institutie in care decizia este luata de experti si de istorici, nu de oameni politici.

Din pacate, in CNSAS, adevarul se supune la vot. Iar majoritatea (cu aceeasi coloratura ca si cea parlamentara) decide politic cum sa interpreteze documentele. In cazul meu, aceasta majoritate din CNSAS a votat ca am colaborat cu Securitatea. Voi merge in instanta si voi astepta sentinta judecatorilor.

Evident, ma gandesc ca este posibil ca aceasta decizie sa aiba o motivatie politica. Pun cap la cap faptul ca primele acuzatii la adresa mea au fost lansate de Antena 3 si faptul ca CNSAS este dominat de partide care isi fac veacul la postul lui Dan Voiculescu. Nu exclud de asemenea ca dosarul meu sa fie scos premeditat in plina campanie electorala tocmai pentru a lovi USR. Au incercat si la europarlamentare acelasi lucru. Numai ca nu le voi da satisfactie!”, mai scrie Roxan Wring.

Ea si-a anuntat demisia din USR si din Consiliul General al Capitalei.

„Am decis sa demisionez din USR. Daca aceasta manevra a fost gandita in scop electoral, demisia este singura modalitate prin care o pot dejuca. Nu vreau ca votul din CNSAS sa afecteze imaginea partidului si a colegilor mei. Conform legii, demisia din USR duce automat la pierderea mandatului de consilier general. Voi reveni in partid dupa o decizie definitiva si irevocabila a Justitiei, prin care sa se arate ca nu am facut politie politica.

Imi pare rau daca am dezamagit pe cineva. Nu as fi intrat in politica – si cu atat mai putin in USR – daca as fi avut vreo clipa constiinta apasata de faptele mele de dinaintea plecarii din Romania. Nu am stiut si nici nu am banuit macar ca am dosar de retea. Stiam ca am fost urmarita. De-asta nici nu am vrut sa-mi cer dosarul pana in acest an. Mi-a facut pur si simplu rau fizic sa vad cine erau cei care dadeau informatii despre mine la Securitate. As fi preferat sa nu fi aflat asta.

Si, uite-asa, Securitatea mai loveste o data. Perfid si dureros, asa cum a facut-o mereu”, si-a incheiat Roxana Wring scrisoarea.

USR: Dan Barna i-a cerut demisia Roxanei Wring

Si USR a anuntat demisia Roxanei Wring.

„Roxana Wring nu mai este de astazi membru USR. Partidul nostru are criterii clare la admiterea membrilor si nu accepta fosti colaboratori ai Securitatii.

La inscrierea in partid si candidatura la alegerile locale, Roxana Wring a dat o declaratie pe proprie raspundere in care a sustinut ca nu a colaborat cu Securitatea sub nicio forma.

Rezultatele verificarii CNSAS nu au fost pana in prezent comunicate conducerii USR. Astazi, presedintele Dan Barna i-a cerut demisia Roxanei Wring iar ea si-a depus-o, astfel incat sa nu afecteze imaginea partidului sau a colegilor.

Conform legii, demisia din USR duce automat la pierderea mandatului de consilier general. In partid, Roxana Wring si-a dat demisia in urma cu aproximativ o luna de zile de la conducerea USR Bucuresti si din Biroul Municipal”, se arata intr-un comunicat USR.

