Royal Opera House si Metropolitan Opera au renuntat la colaborarea cu tenorul Vittorio Grigolo din cauza "comportamentului nepotrivit si agresiv"

Royal Opera House din Londra şi Metropolitan Opera din New York au renunţat la colaborarea cu tenorul Vittorio Grigolo din cauza "comportamentului nepotrivit şi agresiv" din timpul turneului său, potrivit BBC. Instituţia londoneză a spus că incidentul a avut loc la finalul unei reprezentaţii "Faust" care a avut loc în septembrie, în Tokyo. Grigolo şi-a cerut scuze, afirmând că "situaţia a căpătat o altă turnură după o ceartă între colegi". Prin urmare, el nu va mai fi starul din "Lucia Di Lammermmoor" de la Royal Opera House, pregătit pentru vara viitoare şi nici nu va mai apărea în sezonul actual de la MET. Compania a afirmat: "Conform unei anchete independente cu privire la incidentul în care a fost implicat Vittorio Grigolo în Tokyo, în septembrie, Royal Opera House a concluzionat că a avut un comportament nepotrivit şi agresiv la revenirea pe scenă după spectacol şi că nu a respectat standardele pe care le impunem echipei şi actorilor", adăugând că în scurt timp va fi organizat un nou casting pentru rolul său din operă. Tenorul italian a fost una dintre vedetele de operă din ultimii zece ani, fiind caracterizat de The New York Times în februarie drept "unul dintre cei mai încântători cântăreţi de operă". El a apărut alături de Sir Bryn Terfel în "Tosca", la Royal Opera House, la începutul anului, şi la Londra, în "La Traviata", "Rigoletto" şi "La Boheme". Pe Instagram, Grigolo şi-a cerut scuze, spunând că "acest episod a umbrit efortul, pasiunea şi dragostea pentr ...