RUȘINE ISTORICA Romania A RATAT calificarea in finala Eurovision

România, reprezentată de cântăreaţa Ester Peony, cu piesa "On a Sunday", a ratat calificarea în finala concursului Eurovision 2019, după semifinala de joi seară, care a avut loc la Expo Tel Aviv, în Israel.

Aceasta este pentru a doua oară consecutiv când România nu se califică în finala Eurovision. Reprezentanţii României la Eurovision 2018, membrii trupei The Humans, au ratat și ei calificarea în finală.

După cea de-a doua semifinală Eurovision 2019, s-au calificat artiştii reprezentând: North Macedonia - Tamara Todevska (“Proud”); The Netherlands - Duncan Laurence (“Arcade”); Albania - Jonida Maliqi (“Ktheju Tokës”); Sweden - John Lundvik (“Too Late For Love”); Russia - Sergey Lazarev (“Scream”); Azerbaijan - Chingiz (“Truth”); Denmark - Leonora (“Love Is Forever”); Norway - KEiiNO (“Spirit In The Sky”); Switzerland - Luca Hänni (“She Got Me”); Malta - Michela (“Chameleon”).

Armenia - Srbuk („Walking Out”), Ireland - Sarah McTernan (“22”), Moldova - Anna Odobescu (“Stay”), Latvia - Carousel (“That Night”), Romania - Ester Peony (“On A Sunday”), Austria - PÆNDA (“Limits”), Croatia - Roko (“The Dream”), Lithuania - Jurij Veklenko (“Run With The Lions”) nu s-au calificat în etapa finală a concursului european.

Ester Peony a interpretat pe scena Eurovision piesa "On a Sunday". În vârstă de 25 de ani, pe numele real Ester Alexandra Creţu, Ester Peony este cântăreaţă şi compozitoare. Şi-a descoperit pasiunea pentru muzică în copilărie, pe când locuia cu familia în Montréal, Canada. Ester a studiat jazzul de la vârsta de opt ani, iar, de la 12 ani, s-a întors în România, unde a studiat pianul, la Şcoala Dinu Lipatti din Piteşti. A făcut studii de chitară clasică şi canto. În 2013, a fost admisă la Conservatorul din Bucureşti, unde a studiat jazz. Ester Peony a compus muzică pentru artişti precum DJ Rynno, Sylvia, Tamy şi Pepe. În 2015, a lansat primul ei single, "Sub aripa ta" (Vescan), care a avut 16 milioane de vizualizări pe YouTube. În 2016, Ester a mers în primul ei turneu, alături de Puya, Vescan, Doddy şi Anastasia. La începutul lui 2018, a lanat un EP, "Dig It", cu patru piese. Piesa "On a Sunday" a fost compusă de Ester împreună cu Alexandru Şerbu și Ioana Victoria Badea.

Joi seară, la Tel Aviv, Shalva Band, un grup muzical format din persoane cu diverse dizabilităţi, a cântat înaintea încheierii votului din cea de-a doua semifinală melodia “A Million Dreams”.

La cea de-a 64-a ediţie, găzduită de Bar Refaeli, Erez Tal, Assi Azar şi Lucy Ayoub au fost prezentate 41 de cântece.

După prima semifinală Eurovision 2019, s-au calificat: Grecia (Katerine Duska), Belarus (Zena), Serbia (Nevena Bozovic), Cipru (Tamta), Estonia (Victor Crone), Cehia (Lake Malawi), Australia (Kate Miller-Heidke), Islanda (Hatari), San Marino (Serhat), Slovenia (Zala Kralj & Gasper Santl).

Ţările din grupul celor cinci mari plătitoare (big five) - Franţa, Germania, Spania, Marea Britanie şi Italia - sunt calificate direct în finală, alături de ţara gazdă, Israel, şi au votat, conform tragerii la sorţi, în semifinale.

Finala Eurovision Song Contest 2019 va fi difuzată sâmbătă, de la ora 22.00, de TVR 1, TVRi, TVR HD, TVR +.

Pentru prima dată în istoria concursului, Madonna va interpreta în finala de sâmbătă două melodii: celebra “Like A Prayer” din 1989 şi “Future”, pe care îl va cânta împreună cu rapperul American Quavo. Telespectatorii concursului Eurovision 2019 vor fi primii care vor asculta “Future” de pe noul album “Madame X”, care va fi lansat pe 14 iunie.

Sloganul pentru Eurovision 2019 este "Dare to Dream" iar bugetul total pentru concurs este estimat la 28,5 milioane de euro.

