Rubarba, o afacere profitabila. Se pot scoate si de zece ori banii

Planta-minune care da gust retetelor sasesti castiga tot mai mult teren. Pentru o plantatie de rubarba profitul poate fi si de 10 ori mai mare decat investitiile. Planta a ajuns si in meniurile multor restaurante din Transilvania. Gustul ei acrisor l-a cucerit chiar si pe printul Charles. Rubarba creste ca orice planta salbatica, dar cel mai bine s-a adaptat in inima Transilvaniei. Dupa mai multe incercari nereusite, Mircea Munteanu a reusit sa o cultive in localitatea Nades, din judetul Mures. Rubarba, adus de sasi in tara noastra in urma cu aproximativ 1.000 de ani Mircea Munteanu, cultivator rubarba: De mic copil am observat planta asta de care sunt inconjurat acum. Nu se stia ceva despre ea, ...