Ruby, in lacrimi pe internet! Artista plange in hohote. "Imi vine sa-l omor"

Ruby este fara indoiala una dintre cele mai bune artiste de la noi din tara, fiind apreciata pentru talentul si vocea ei. Recent, pe contul de Instagram al artistei a aparut o filmare in care plange in hohote. Oare despre ce este vorba?

Ruby nu are nevoie de prea multe prezentari, fiind una dintre cele mai sexy cantarete din Romania. Este considerata printre putinele femei cu un sex-appeal aparte, avand niste forme prin care reuseste sa innebuneasca toti barbatii. Din acest motiv nu ezita sa pozeze imbracata mai sumar uneori, fiind constienta de atuurile ei.

Este foarte activa in mediul online, mai ales pe contul de Instagram, acolo unde este in stransa legatura cu fanii ei. Recent, pe profilul artistei a aparut o filmare in care plange in hohote si abia reuseste sa scoata cateva cuvinte.

Nu, nu va speriati! Nu a patit nimic grav. Alaturi de ea, apare Shift, unul dintre cei mai cunoscuti artisti de muzica usoara, dar si printre cei mai buni prieteni ai focoasei brunete. Recent, tanarul a scos o piesa noua, iar Rubina a fost impresionata pana la lacrimi de versurile si clipul melodiei.

"Am vazut cea mai tare piesa si cel mai tare clip. Sunt fericita ca l-am vazut. Imi vine sa-l omor si sa-l imbratisez in acelasi timp. Asa e cand e muzica blana, frate.", a zis Ruby printre lacrimi.

I s-au desfacut implanturile

De mica a fost complexata de faptul ca nu avea sani, asa ca nu a stat prea mult pe ganduri si a apelat la interventiile chirurgicale. Cu toate acestea, la ceva timp, s-a confruntat cu mai multe probleme, mai ales cand unul dintre implanturi i s-a desfacut, din cauza faptului ca nu a purtat bustiera si nu a avut grija cum trebuie de operatie.

"In liceu se intampla sa mai dai de rautati... Copil fiind, eu am pus la suflet si am zis sa mai renunt la o parte din suflet ca sa fiu in ton cu restul. Am facut o prostie atunci, dar si dupa, cand am hotarat sa imi pun implanturi. A fost prostie dupa prostie", a zis ea.

