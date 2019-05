Rudel Obreja, implicat intr-un accident mortal: 'Nu am niciun fel de vina in tot ce s-a intamplat'

Rudel Obreja, fostul preşedinte al Federaţiei Române de Box, a fost implicat într-un accident, în urma căruia o persoană a decedat. Anunțul a fost făcut de Obreja pe Facebook, care asigură că nu a avut niciun fel de vină în tot ce s-a întâmplat.

„Din pacate am fost implicat intr-un accident auto cu urmari foarte grave, petrecut pe Autostrada 3. Mi-a fost lovit autoturismul din spate, fiind avariat destul de rāu. Grav este cā o persoana dintr-un alt autovehicul a decedat. Copiii mei, sotia si eu suntem cu totii nevatāmati. Vreau sā vā asigur cā nu am niciun fel de vinā in tot ce s-a intamplat.”, scrie Obreja pe Facebook.