Rudel Obreja implicat intr-un accident mortal pe autostrada. Ce a postat Obreja, pe Facebook, dupa accident

În această noapte a avut loc, un grav accident rutier, pe Autostrada Bucureşti-Piteşti în care au fost implicate mai multe autoturisme , printre care şi cea a fostului preşedinte al Federaţiei Române de Box, Rudel Obreja.



Potrivit declaraţiei sale date la posturile de televiziune Antena 3 şi România TV, el se întorcea cu familia de la munte când în faţa sa a avut loc evenimentul rutier.



A redus viteza, a oprit şi atunci din spate a venit o altă maşină care l-a lovit în plin împingâdu-l în faţă.



Maşina lui a fost aruncată în faţă peste o femeie care era pe carosabil.



Traficul rutier a fost blocat, timp de două ore, pe autostradă.



Iată şi postarea lui pe pagina de Facebook:



“Din păcate am fost implicat într-un accident auto cu urmări foarte grave, petrecut pe Autostrada 3. Mi-a fost lovit autoturismul din spate, fiind avariat destul de rāu. Grav este cā o persoană dintr-un alt autovehicul a decedat. Copiii mei, soţia şi eu suntem cu toţii nevatāmaţi.

Vreau sā vā asigur cā nu am niciun fel de vinā in tot ce s-a întâmplat”.