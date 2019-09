Rudele lui Marcel Toader organizeaza doua parastase, la 40 de zile de la moartea afaceristului. Cum vor decurge pomenile

marceltoader

Apropiatii lui Marcel Toader se pregatesc pentru parastasul de 40 de zile. Regretatul om de afaceri s-a stins din viata in urma cu o luna, insa familia nu poate trece nici acum peste aceasta drama.

Rudele lui Marcel Toader, coordonate indeaproape de fiul indoliat al afaceristului, vor organiza doua parastase, unul in Bucuresti, si altul in Constanta. La masa se vor servi preparatele preferate ale lui Marcel Toader, iar la pomana din Constanta va fi prezenta si mama afaceristului, dar si fratele acestuia, potrivit click.ro.

Marcel Toader a murit la numai 56 de ani. Afaceristul se afla, in momentul mortii, la avocatul sau. Se pare ca Marcel Toader a facut infarct in curte si medicii veniti de urgenta la fata locului nu au mai putut sa faca nimic pentru a-l salva, din pacate.

Marcel Toader traversa o perioada dificila

Omul de afaceri trebuie sa recupereze 60.000 de euro de la doi prieteni carora le-a imprumutat acesti bani in urma cu sase ani, insa trebuie sa se mute si din apartamentul in care locuieste, fiind executat silit.

"Raurile curg la vale, procesele merg inainte. E un proces normal de insolventa. Doua persoane au sa-mi dea niste bani de imprumut. I-am ajutat acum sase ani, au uitat sa mi-i mai dea. Sa imprumuti atat cat sa iti permiti sa pierzi, o fraza foarte interesanta. Trebuie sa parasesc apartamentul respectiv, in care locuiesc si se va scoate la licitatie. Asta e problema. O sa ma mut in alta parte, nu e normal? Sunt lucruri care trec in viata, nu e primul apartament sau prima casa pe care o pierd.", a declarat Marcel Toader, la Star Matinal, in urma cu scurt timp.

