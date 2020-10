Rudele unui pacient Covid-19 s-au cațarat pe pereții institutului „Marius Nasta”, dupa ce au fost anunțate de deces

Unul dintre principalele spitale COVID din țară, Institutul „Marius Nasta” din București, a fost atacat joi seara de rudele furioase ale unui tânăr infectat cu coronavirus care a murit în unitatea medicală, conform Digi24. Conform managerului Beatrice Mahler, rudele furioase au încercat să intre pe ferestre ca să ajungă la secția de terapie intensivă și […] The post Rudele unui pacient Covid-19 s-au cățărat pe pereții institutului „Marius Nasta”, după ce au fost anunțate de deces appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.