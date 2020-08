Rudi Garcia exulta dupa ce a eliminat-o pe Manchester City: Am castigat batalia tactica si batalia comunicarii

Tehnicianul echipei Olympique Lyon, Rudi Garcia, a declarat, după calificarea în semifinalele Ligii Campionilor, că este mândru de jucătorii săi, el menţionând că care au arătat “un spirit colectiv incredibil”.

“Suntem mândri de ce am reuşit. Sunt mândru de jucătorii mei. Am învins cu 3-1 una dintre echipele favorite la câştigarea trofeului LC., asta înseamnă că am făcut un meci foarte bun. Am fost buni în toate privinţele, am câştigat bătălia tactică şi bătălia comunicării. Am fost solidari, ne-am încurajat. Avem talent în această echipă, am văzut o stare de spirit la nivel foarte înalt, un spirit colectiv incredibil. Este meritul jucătorilor. Ascultă, au talent şi îl pun în serviciul echipei în acest moment. Aşa procedează marile echipe. În această seară, am fost o mare echipă”, a spus Garcia, potrivit Le Figaro.

Manchester City a ratat calificarea în semifinalele Ligii Campionilor, după ce a fost învinsă, sâmbătă, la Lisabona, cu scorul de 3-1 (1-0), de Olympique Lyon. Echipa franceză este pentru a doua oară în penultimul act, după ediţia 2009/2010.