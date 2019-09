Rugaciune pentru tara in Piata Victoriei. Initiator: 'Noi credeam ca Dumnezeu nu a uitat Romania'

Sâmbătă, 7 septembrie, între orele 18.00 şi 21.00, în Piaţa Victoriei are loc un eveniment de amploare la care participă zeci de biserici evanghelice din Bucureşti. Participanţii se vor ruga pentru România şi vor cânta imnuri creştine. Pastorul Ioan Ceuţă, unul dintre iniţiatorii evenimentului, a vorbit într-un scurt interviu pentru STIRIPESURSE.RO despre ceea ce urmează să se întâmple în Piaţa Victoriei. Ioan Ceuţă este pastor al Bisericii Harul din Bucureşti, fondator al Centrului Creştin Bucureşti şi al Şcolii Româno-Finlandeze.

Reporter: - Ce se va întâmpla sâmbătă în Piaţa Victoriei?

Ioan Ceuţă: - Sâmbătă, la ora 18.00, până la ora 21.00, am primit aprobare din partea Primariei Capitalei ca să avem o întâlnire prin care mai multe biserici din Bucuresti să ne rugăm pentru ţară. Vrem să ne rugăm, să cântăm, nu e o manifestaţie contra cuiva, nu e o manifestaţie de susţinere a unui partid, ci doar ne rugăm lui Dumnezeu să binecuvinteze ţara noastră şi credem că Dumnezeu ne răspunde la rugăciune. Evenimentul va avea loc în alveola din piaţă, nu vrem sa încurcăm circulaţia.

Reporter: - Câte biserici sunt implicate în acest eveniment?

Ioan Ceuţă: - Vor fi peste 20 de biserici din zona evanghelică. Vor fi implicate prin participare, dar nu să rostească un cuvânt sau să aibă o rugăciune.

Reporter: - Este prima dată când organizaţi un asemenea eveniment în Piaţa Victoriei?

Ioan Ceuţă: - Este prima dată când are loc acest eveniment, este ceva unic. Am considerat că trebuie să mergem în Piata Victoriei, unde au fost numai huiduieli şi bătai, să ne rugăm lui Dumnezeu pentru România, pentru cetăţeni, pentru autorităţi. Noi credeam că Dumnezeu nu a uitat România.

Reporter: - Cine poate să participe, având în vedere că este vorba despre un eveniment organizat de biserici evaghelice?

Ioan Ceuţă: - La eveniment poate să participe oricine, indiferent de apartenenţa religioasă. Nu am făcut o estimare a participării. Sperăm să fie şi vremea bună.

Reporter: - O asemenea rugăciune în aer liber nu este un lucru cu care oamenii să fie foarte obişnuiţi. Ce le transmiteţi celor care privesc din afară?

Ioan Ceuţă: - Persoanele care se uită din afară trebuie să înţeleagă că e o cinste să fim născuţi în România. Fără să fim naţionalişti, noi trebuie să-i mulţumim lui Dumnezeu pentru că ne-am născut în România. Eu am o expresie: România e dragostea mea. Deşi am studiat în străinătate şi am călătorit în toată lumea, nu am uitat niciodată România şi activitatea mea e concentrată pe Bucureşti şi pe România. Îmi iubesc neamul şi cred că Dumnezeu nu ne-a părăsit.

Reporter: - Cum v-a venit ideea unui asemenea eveniment?

Ioan Ceuţă: - Într-p perioadă de tulbulare politică, tulburare socială, vocabularul mizerabil care se practică... Noi trebuie să avem o altă atitudine. Noi suntem mai mulţi care am tot discutat că ar trebui să facem pasul, dar încă bisericile au reticenţă să iasă în public. În momentul în care ieşi în public ţi se pun etichete, că aparţii unui partid sau susţii un personaj politic. Noi nu am chemat personaje politice pentru că prezenţa lor ar sugera că ei sunt în spatele acţiunii, ceea ce nu e adevărat. Noi nu am apelat la politicieni.