Rugaciunea de Florii. Se rosteste dimineata, in Duminica Floriilor si vei avea noroc tot anul

Duminica Floriilor este cea mai importanta sarbatoare din aceste zile. Ea vesteste Pastele si este bine sa spui si tu rugaciunea de Florii, dimineata, cand te trezesti. Rugaciunea de Florii Duminica Floriilor marcheaza intrarea lui Iisus Hristos in Ierusalim. Este ziua in care a mers pe asin si a fost intampinat cu flori, ramuri de maslin si salcie. In aceasta zi, cei care poarta nume de flori sunt celebrati. In ziua de Florii, credinciosii merg la biserica dimineata. Duc flori si ramuri de salcie inmugurite. Acestea se pun pe o masa din biserica si preotul le sfinteste. Apoi toti credinciosii merg acasa cu flori si ramuri de salcie. Rugaciunea de Florii se rosteste dimineata "Doamne, Dumnezeul nostru, Care sezi pe heruv ...