 Rugaciunea pe care TREBUIE sa o rostesti de Sfantul Alexandru

sfantul alexandru google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pe data de 30 august crestinii ortodocsi sarbatoresc doi mari sfinti. Este vorba de Sfantul Alexandru, dar si de Pavel cel Nou, Patriarhii Constantinopolului. Sfantul Alexandru a trait in anul 314 si a facut multe calatorii apostolice in Tracia, Macedonia, Tesalia, dar si in insulele grecesti pentru a predica credinta Sinodului ortodox. Ioan al IV-lea al Constantinopolului, cunoscut si sub numele de Ioan Postitorul, a fost al 23-lea episcop al Constantinopolului. Moastele Sfantului Pavel Marturisitorul la Venetia din 1236, cand au fost aduse de la Constantinopol. Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul- Traditii si obiceiuri "Suflete, suflete al meu, pentru ce te plangi la Domnul? Caci lene ...