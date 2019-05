RUGBY – Final de sezon spectaculos pentru o echipa de tradiție

Istoricul stadion Parcul Copilului din București va găzdui sâmbătă, 18 mai, un nou festival de rugby, mai exact finalele Diviziei Naționale de Seniori (DNS). De la ora 11 vor evolua în finala mică, pentru locurile 3-4, RC Grivița București contra celor de la Rugby Club Bîrlad. De la ora 14 CS Năvodari va da piept The post RUGBY – Final de sezon spectaculos pentru o echipă de tradiție appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.