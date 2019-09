Rugby: Petrache - Numirea lui Robinson ca selectioner al Romaniei este o onoare; e alegerea potrivita

Preşedintele Federaţiei Române de Rugby, Alin Petrache, a declarat pentru AGERPRES că numirea englezului Andy Robinson în funcţia de selecţioner al României reprezintă o onoare şi o confirmare a potenţialului acestui sport în România. "Reprezintă o nouă etapă, una cu premise pozitive, cu o planificare riguroasă, cu obiective setate clar şi cu un antrenor care, pe lângă experienţă vastă, are şi entuziasmul şi pasiunea necesare performanţelor. Andy Robinson şi-a dorit această postură, a analizat la fel de atent ca şi noi tot ceea ce presupune ea, aşa că avem toată încrederea că am ales cu toţii în cunoştinţă de cauza. Nu în ultimul rând, faptul că ni se alătură este o onoare şi confirmarea potenţialului rugbystic al ţării noastre", a declarat Petrache. Întrebat ce alte variante au fost în numirea unui selecţioner şi dacă Robinson este cea mai bună soluţie, oficialul FRR a spus că englezul reprezintă alegerea potrivită, analizând înainte mai multe meciuri ale naţionalei, dar şi partide din campionatul intern: "Procedura de selecţie se supune unor condiţii de confidenţialitate, care ne împiedică să dăm detalii despre ceilalţi candidaţi. Ce vă pot spune, cu toată sinceritatea, este că am convingerea că Andy Robinson este alegerea potrivită. Toţi cei care au fost implicaţi în acest proces au fost plăcut surprinşi de propunerile şi abordarea sa, mai ales în contextul în care antrenorul este persoana cea mai în măsură să evalueze concret şansele de reuşită ale obiectivelor setate. Acesta a solicitat încă de la începutul discuţiilor, informaţii statistice despre componenţii lotului naţional, a analizat meciuri internaţionale, dar şi partide din campionatul intern, puse la dispoziţie de FRR, astfel încât să îşi poată asuma misiunea la modul cel mai responsabil cu putinţă". Despre noutăţile pe care le-ar putea aduce Robinson în jocul naţionalei României, Petrache a spus că este nerăbdător să vadă cum vor decurge lucrurile. "Eu cred că poate aduce foarte multe lucruri noi, pentru că vorbim despre o persoană care cunoaşte în detaliu jocul din iarbă şi de la marginea ei, un om care a reuşit nişte recorduri impresionante. O să avem surprize, cred eu, atât în privinţa abordării din punct de vedere tehnico-tactic, cât şi în ceea ce priveşte motivarea jucătorilor. Suntem cu toţii nerăbdători să vedem cum vor decurge lucrurile", a mai spus Alin Petrache. Întrebat dacă un selecţioner englez ar putea aduce pentru naţionala României şi un amical cu Anglia în meciul inaugural al stadionului Arcul de Triumf, Petrache a spus că a început discuţiile cu federaţiile şi forurile internaţionale pe acest subiect, fără a da detalii: "Federaţia Română de Rugby îşi doreşte că prima partida oficială pe noul Stadion Naţional de Rugby Arcul de Triumf să fie una spectaculoasă, iar în acest sens am început discuţiile cu federaţiile şi forurile internaţionale. Aşteptăm să se clarifice variantele şi să putem anunţa un regal rugbystic dedicat suporterilor". Tehnicianul Andy Robinson (55 de ani), câştigător al titlului mondial cu reprezentativa Angliei în 2003, a fost numit luni în funcţia de selecţioner al echipei naţionale de rugby a României. Robinson va beneficia de expertiza tehnică a lui Marius Tincu, cel care a asigurat interimatul echipei naţionale a României în acest an, şi care va prelua de acum înainte funcţia de manager de performanţă/antrenor federal în cadrul Federaţiei Române de Rugby. Obiectivul noului selecţioner este calificarea României la Cupa Mondială din 2023. Andy Robinson a fost internaţional englez între 1988-1995, a făcut parte din selecţionata British Lions în turneul din Australia în 1989 şi a evoluat în Premiership între 1985-1997 la Bath, cu care a cucerit 7 titluri de campion al Angliei şi 7 Cupe. La finalul carierei de jucător a devenit antrenor, pregătind pe Bath (1997-2000) cu care a cucerit că antrenor principal, în premieră pentru o echipă britanică, Heineken Cup în 1998. Între 2000-2004 a făcut parte din staff-ul naţionalei Angliei care în 2002 a devenit numărul 1 mondial şi în 2003 a câştigat Cupa Mondială, apoi între 2004-2006 a fost antrenor principal al Angliei, cele mai notabile succese fiind cu Africa de Sud şi Australia. Între 2007-2009 a fost antrenor principal la Edinburgh, cu care a terminat pe locul secund în Liga Celtică în 2009, între 2009-2012, antrenor principal al Scoţiei, cu victorii în faţa Africii de Sud, Australiei şi Argentinei, iar între 2013-2016 antrenor principal la Bristol, echipă pe care a promovat-o în Premiership în 2016, după 8 ani. Selecţionata României va debuta în Rugby Europe Championship, ediţia 2020, pe 1 februarie în deplasare, cu Georgia. "Stejarii" vor avea apoi încă două meciuri în deplasare, pe 8 februarie, cu Portugalia şi pe 7 martie, cu Rusia şi două partide pe teren propriu, pe 22 februarie, cu Spania şi pe 14 martie, cu Belgia. 