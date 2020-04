Rula ca VANTUL pe drumul national - Un brailean cu permisul suspendat a fost prins conducand cu 203 km/h pe DN 21

Un şofer în vârstă de 29 de ani, din Brăila, care avea permisul suspendat, a fost prins conducând cu 203 km/h pe DN 21, în afara localităţii Albina, potrivit informaţiilor furnizate, marţi, de IPJ Brăila, potrivit Agerpres.

Poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier l-au depistat pe un tânăr, în vârstă de 29 de ani, din localitatea Viziru, în timp ce se deplasa cu autoturismul pe DN 21, în afara localităţii Albina, cu o viteză de 203 km/h.

În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au constatat că acesta are permisul de conducere suspendat.



În cauză a fost întocmit dosar penal şi se continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice având dreptul de a conduce suspendat.