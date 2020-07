Rulote, in flacari, intr-un camping din localitatea 2 Mai

Un incendiu a izbucnit, marţi după-amiază, în localitatea 2 Mai, într-o zonă unde se află mai multe rulote, la faţa locului intervenind cinci autospeciale pentru stingerea focului, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) “Dobrogea”. Din primele informaţii de la faţa locului, trei rulote ar fi afectate de flăcări, fără a se înregistra victime, […] The post Rulote, în flăcări, într-un camping din localitatea 2 Mai appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.