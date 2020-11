Runda a 3-a a grupelor Champions League - pariuri si ponturi interesante

Alte 16 partide de fotbal spectaculos sunt programate marti si miercuri in Champions League, in cadrul etapei a 3-a din faza grupelor. Aceste partide vor fi urmate de o pauza de 3 saptamani in competitie, urmand apoi etapele 4, 5 si 6. Saptamana aceasta se va ajunge asadar la jumatatea fazei grupelor, deci meciurile sunt foarte importante pentru calculele la calificare.