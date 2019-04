Ruptura in USR: Parlamentarii USR se delimiteaza de Andrei Caramitru, Dan Barna ii ignora

Afirmațiile lui Andrei Caramitru, consilierul lui Dan Barna, care a comparat Holocaustul cu situația actuală a României, au atras reacții de condamnare și în rândul parlamentarilor USR, nu doar în mediul online: Vlad Alexandrescu, Tudor Benga și Florina Presadă au criticat postarea lui Caramitru. Mai mult, deputatul USR Tudor Benga a afirmat că a ridicat subiectul postărilor controversate ale lui Caramitru de mai multe ori în discuțiile cu Barna:

“Andrei Caramitru vorbește în calitate de consilier al lui Dan Barna. Și spun in calitate de consilier al lui Dan Barna și nu în calitate de consilier al Președintelui USR, fiindcă poziția de consilier al Președintelui USR nu este reglementată în nici un fel de statutul USR. Nu trece prin nici un filtru intern al partidului, nu are vreo atribuție desemnata de organizație, și nu dă socoteală în vreun fel în fața partidului. Dă însă, imi imaginez, socoteală in fața lui Dan Barna. Motiv pentru care am și ridicat problema, de mai multe ori în ultimele săptămâni, atât direct cu Dan cât și instituțional în cadrul grupului nostru parlamentar. Mai departe însă orice decizie este in mâna lui Dan, pe care îl încurajez din nou si pe această cale, să cîntărească cu maximă atenție impactul deciziilor sale personale asupra USR-ului in ansamblu”, a scris Benga pe contul său de Facebook.

Citește și: Lovitură pentru Guvernul Dăncilă! Opoziția a câștigat o importantă bătălie

“Din nefericire, acest derapaj vine după o serie întreagă de declaraţii controversate din ultimele luni, care au ridicat numeroase semne de întrebare în rândul celor care au rezonat până în prezent cu poziţionările publice ale USR”,a atras atenția și senatoarea USR Florina Presadă.

Cu toate acestea, președintele USR, Dan Barna, nu a avut nicio reacție de delimitare de afirmațiile consilierului său, Andrei Caramitru, și continuă să îl mențină în funcție, în ciuda opoziției din partid.

Citește și: Analiză devastatoare! Rareș Bogdan pune tunurile pe PSD! Nici Adrian Năstase nu a scăpat

Chiar și ambasadorul Israelului, David Saranga, a reacţionat pe Facebook la afirmațiile controversate ale lui Andrei Caramitru: “Din pacate, din nou, constatam cu dezamagire ca un politician roman se foloseste de termenul "Holocaust" intr-un context total nepotrivit. Moartea a milioane de oameni nevinovati nu trebuie minimalizata iar atrocitatile razboiului nu trebuie sa-si gaseasca locul in campania electorala a vreunui partid. Romania a facut pasi importanti in combaterea anti semitismului si este fara indoiala un model de urmat in regiune. Educatia despre Holocaust si despre ororile indurate de milioanele de oameni este extrem de importanta, de aceea ignoranta in acest sens nu trebuie tolerata. Il invitam pe domnul Andrei Caramitru sa se documenteze mai mult si sa viziteze Memorialul Victimelor Holocaustului Yad Vashem de la Ierusalim”.

Citește și: Lovitură de teatru în scandalul momentului! Marian Godină a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt .