RUPTURA PSD-ALDE: Calin Popescu Tariceanu va merge in alianta cu Pro Romania la prezidentiale

Calin Popescu Tariceanu 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Replica ALDE a venit imediat dupa ce PSD a decis in cadrul Comitetului Executiv National al PSD sa aiba candidat propriu la alegerile prezidentiale. Au anuntat candidat propriu si o alianta cu Pro Romania lui Victor Ponta. BREAKING NEWS! PSD va avea candidat propriu la alegerile prezidentiale ”Noi avem candidat! Candidatul nostru este domnul Calin Popescu Tariceanu. Saptamana viitoare vom anunta oficial si foarte probabil vom merge in alegerile prezidentiale in alianta cu Pro Romania”, a spus Catalin Harnagea, consilierul lui Calin Popescu Tariceanu. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...